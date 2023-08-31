ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Отношения Пекина с Вашингтоном являются главным фактором риска для инвестирований в Китай, чтобы его устранить, странам необходимо вернуться к балийским договоренностям, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин. Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом

"В последнее время некоторые иностранные компании, в том числе американские, сообщают нам, что они уже десятилетия активно работают на китайском рынке и хотели бы расширить свой бизнес в Китае, однако наибольшим риском, который сейчас влияет на инвестирование и ведение бизнеса в Китае, является то, что китайско-американские отношения значительно усилили нестабильность деловых ожиданий", — сказала Шу Цзюэтин.

По ее словам, лучший способ снизить риски — вернуться к консенсусу, достигнутому главами двух стран на острове Бали.

"Это вернет китайско-американские торгово-экономические отношения на путь здорового и стабильного развития, станет стабилизатором двусторонних торгово-экономических отношений, стабилизирует деловые ожидания, повысит уверенность предприятий в осуществлении торгово-инвестиционного сотрудничества", — сказала Шу Цзюэтин.

Она добавила, что открытость Китая внешнему миру будет только увеличиваться, КНР продолжит приветствовать инвестиции иностранных компаний, в том числе американских.

Глава минторга США Джина Раймондо 27-30 августа находилась с визитом в Китае, где у нее прошли встречи с должностными лицами и представителями делового сообщества КНР, ведущими бизнес в США. В ходе визита Раймондо заявила, что американский бизнес все чаще говорит о невозможности инвестиций в китайскую экономику из-за чрезмерно высоких рисков.