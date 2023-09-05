МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабмином результаты переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи по зерновой сделке и ситуации на Украине, передал гостелеканал TRT Haber. Детали переговоров Эрдогана и Путина донесут до Запада, сообщил источник

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

"Последние события в российско-украинской войне, соглашение о зерновом коридоре, принятые решения по отношениям Анкара-Москва. Эти темы будут обсуждены на заседании кабмина во вторник после завершения визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. На заседании будет дана всесторонняя оценка событиям, произошедшим в ходе сочинского визита. Будут обсуждены итоги встречи президента Эрдогана с президентом России Путиным", — передал телеканал.

Уточняется, что интенсивная дипломатическая деятельность президента Эрдогана также будет включена в повестку дня заседания.

"Девятого-десятого сентября Эрдоган примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет 17-21 сентября. На обеих международных встречах Эрдоган встретится с мировыми лидерами", — уточняет телеканал.