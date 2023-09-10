БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен — ПРАЙМ. Китайская корпорация "Хуа Цин Сюань Юань" намерена создать индустриальный парк по производству интеллектуального оборудования в Благовещенском районе Приамурья, инвестиции в проект составят до 10 миллиардов рублей, сообщает агентство Амурской области по привлечению инвестиций. Премьер госсовета КНР выступил за поддержание экономической глобализации

Соглашение о намерениях реализации проекта в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подписало Агентство Амурской области по привлечению инвестиций с компанией "Хуа Цин Сюань Юань". В индустриальном парке смогут выпускать лазерное оборудование, роботов, 3D-принтеры, резервуар для хранения и транспортировки сжиженного природного газа и гелия, беспилотники, лопасти ветрогенератора и многое другое. Как отметили представители компании "Сюань Юань", для техподдержки развития индустриального парка у них имеется сильная научно-исследовательская группа и долгосрочное сотрудничество с ведущими институтами Китая.

"Мы хотим строить что-то новое, отличное от того что было раньше — новый комплекс индустриального парка по производству интеллектуального оборудования. Мы знаем что в Амурской области есть хорошие преференциальные режимы, мы уже посмотрели предложенную нам площадку. Планируем привлекать для работы опытных китайских производителей. Мы готовы очень динамично с вами сотрудничать", – отметил на встрече Хайлун Сюе, исполнительный президент "Хуа Цин Сюань Юань".

Согласно проекту инвестора, парк будет включать в себя научно — исследовательский центр, производственную базу по созданию робототехники и 3D–печати, умные складские центры. Инвестор рассматривает возможность создания для проекта инженерной инфраструктуры.

"Раньше предпринимателей из Азии интересовала добыча полезных ископаемых, лесозаготовку и сельское хозяйство. Теперь же в регионе работают условия для создания высокотехнологичной промышленности. Этому способствует развитие проектов трансграничной агломерации Благовещенск-Хэйхэ и работа международного автомобильного моста. Осуществлять международный обмен специалистами, сырьем и оборудованием стало проще. На протяжении всего лета команда Агентства работала с инвестором, мы намерены сопровождать этот проект", — рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.