НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "Большой двадцатки" разработать глобальные стандарты для регулирования криптовалют. Майнеров предложили исключить из недискриминационного доступа к сетям

"Область криптовалют, социального порядка, денежной и финансовой стабильности стала новой темой для всех. Нам необходимо разработать глобальные стандарты регулирования криптовалют. Перед нами в качестве образца Базельские стандарты банковского регулирования", — сказал Моди в ходе третьей сессии саммита.

Базельский Комитет по банковскому надзору в 1988 году представил первое соглашение по достаточности капитала (Базель I). Соглашение было принято в ответ на случаи крупных потерь и банкротств банков, хеджевых фондов и институциональных инвесторов, наблюдавшиеся в 70-80-е годы.

Моди отметил, что необходимо как можно скорее предпринять конкретные шаги в этом направлении.

"Аналогичным образом глобальное сотрудничество и структура также необходимы для кибербезопасности. Терроризм получает новые средства и новые методы финансирования из кибермира. Это очень важная тема для безопасности и процветания каждой страны", — отметил премьер Индии.