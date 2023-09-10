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Премьер Индии призвал G20 создать стандарты для регулирования криптовалют
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "Большой двадцатки" разработать глобальные стандарты для регулирования криптовалют. "Область криптовалют, социального порядка,... ПРАЙМ, 10.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, индия, саммит g20, криптовалюта
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны "Большой двадцатки" разработать глобальные стандарты для регулирования криптовалют.
"Область криптовалют, социального порядка, денежной и финансовой стабильности стала новой темой для всех. Нам необходимо разработать глобальные стандарты регулирования криптовалют. Перед нами в качестве образца Базельские стандарты банковского регулирования", — сказал Моди в ходе третьей сессии саммита.
Базельский Комитет по банковскому надзору в 1988 году представил первое соглашение по достаточности капитала (Базель I). Соглашение было принято в ответ на случаи крупных потерь и банкротств банков, хеджевых фондов и институциональных инвесторов, наблюдавшиеся в 70-80-е годы.
Моди отметил, что необходимо как можно скорее предпринять конкретные шаги в этом направлении.
"Аналогичным образом глобальное сотрудничество и структура также необходимы для кибербезопасности. Терроризм получает новые средства и новые методы финансирования из кибермира. Это очень важная тема для безопасности и процветания каждой страны", — отметил премьер Индии.