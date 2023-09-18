МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя иск Киева в ВТО, назвала ситуацию вокруг украинского зерна "бесконечной возней" западных стран и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере.

Ранее министерство экономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

"А все они вместе взятые — киевский режим, ЕС, НАТО — в курсе, что Блинкена на днях снова "волновала" проблема голода в мире, и он не нашел ничего лучше, чем обвинить во всём Россию? Хуже самого прошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна", — написала она в своем Telegram канале.

"Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия? Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах", — добавила Захарова.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.