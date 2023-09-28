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В Сбербанке заявили о росте объема расчетов в нацвалютах России с Индией
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Объемы расчетов России с Индией в 2023 году выросли в 5 раз, а средний чек одной операции в первом полугодии увеличился на 83%, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, индия, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Объемы расчетов России с Индией в 2023 году выросли в 5 раз, а средний чек одной операции в первом полугодии увеличился на 83%, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Сбербанк выступает главным банком-партнером для корпоративных клиентов, работающих в национальных валютах с Индией. В этом году объемы расчетов с Индией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 5 раз в денежном эквиваленте", — сказал он журналистам в кулуарах конференции "СберВЭД 2023: Индия".
В то же время только за первое полугодие 2023 года количество ВЭД-операций в нацвалютах с Индией, проходящих через Сбербанк, выросло почти в 4 раза, а средний чек операций вырос на 83%.
Отмечается, что среди самых востребованных товарных групп в импорте — фармацевтика, продукты питания, машины и оборудование, химическая продукция.