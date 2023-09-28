МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Объемы расчетов России с Индией в 2023 году выросли в 5 раз, а средний чек одной операции в первом полугодии увеличился на 83%, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

"Сбербанк выступает главным банком-партнером для корпоративных клиентов, работающих в национальных валютах с Индией. В этом году объемы расчетов с Индией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 5 раз в денежном эквиваленте", — сказал он журналистам в кулуарах конференции "СберВЭД 2023: Индия".

В то же время только за первое полугодие 2023 года количество ВЭД-операций в нацвалютах с Индией, проходящих через Сбербанк, выросло почти в 4 раза, а средний чек операций вырос на 83%.

Отмечается, что среди самых востребованных товарных групп в импорте — фармацевтика, продукты питания, машины и оборудование, химическая продукция.