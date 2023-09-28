Вопрос о введении альтернативы SWIFT в БРИКС обсуждается, заявил Силуанов
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ВОПРОС О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ SWIFT В БРИКС ОБСУЖДАЕТСЯ — СИЛУАНОВ
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https://1prime.ru/world/20230928/841839049.html
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ВОПРОС О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ SWIFT В БРИКС ОБСУЖДАЕТСЯ — СИЛУАНОВ
Новость дополняется…
https://1prime.ru/world/20230928/841839049.html
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