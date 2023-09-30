МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Возможная приостановка работы правительства в США может иметь последствия далеко за их пределами, сообщает американское издание Newsweek. Байден назвал разногласия в Конгрессе неприемлемыми

Журналисты издания пишут, что сейчас конгрессмены США согласовывают законопроект о финансировании, чтобы предотвратить так называемый шатдаун, приостановку работы правительства — уже четвертую за последние пять лет.

Приостановка работы американского правительства повлияет "практически на все", от работы внутренних служб США до конфликта на Украине, как сказал Билл Браудер, глава международного правозащитного движения Magnitsky Justice Campaign.

"На стратегическом уровне приостановка работы правительства сыграет на руку противникам Соединенных Штатов", — заявили представители Пентагона ранее на этой неделе.

Камнем преткновения у Конгресса США стала военная помощь Украине. На последней неделе сентября предложили проект нового бюджета Соединенных Штатов, который содержал выделение дополнительных шести миллионов долларов на поддержку Украины. Этот пункт вызвал недовольство у влиятельных республиканцев в Палате представителей, выступающих против поддержки Киеву, заявляет американское издание.

На данный момент Вашингтон предоставил Украине помощь на сумму в 44 миллиарда долларов. Киев, как отмечает Newsweek, находится в подвешенном состоянии, так как должен продолжать контрнаступление в осенние и зимние месяцы, но президентские выборы в Соединенных Штатах в следующем году могут изменить позицию Белого Дома относительно поддержки Украине.

Вопросы о том, как именно шатдаун в США может повлиять на финансирование Украины — остаются открытыми, добавляют авторы издания.

Однако есть и те, кого проблемы Киева беспокоят меньше. "Меня совершенно не волнует, что шатдаун в США может повлиять на Украину, — сказал Дэн Райс, бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Newsweek в пятницу. — Я переживаю за простых американцев, которые могут пострадать, а также за сотрудников госслужб США, работа которых будет нарушена".

Белый дом продолжит помогать Украине даже в случае шатдауна, заявил 21 сентября официальный представитель Министерства обороны США Крис Шервуд изданию Politico.

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