МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сделал много важных заявлений во время своей речи на площадке клуба "Валдай", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что для анализа высказываний президента потребуется время, так как речь идет об значительном, концептуальном мировоззренческом выступлении.

Ранее Владимир Путин провел порядка четырех часов на площадке Валдайского клуба. В ходе своего выступления он затронул все животрепещущие успел темы, начиная с ситуации на Украине и ее влияния на мировую политическую обстановку и заканчивая оказанными в парламенте Канады нацисту овациями. Также Путин высказался касательно смерти Евгения Пригожина. Президент в очередной раз указал Западу на его колониальное мышление, пренебрежительное отношение к другим государствам и неизбежность установления нового мироустройства.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» является экспертно-аналитическим центром, основанным в 2004 году. Клуб получил свое название благодаря первой конференции, которая была проведена в Великом Новгороде, рядом с озером Валдай. На площадке клуба эксперты и аналитики обсуждают актуальные политические вопросы по преодолению мировых кризисов, прогнозированию ключевых мировых тенденций и процессов мироустройства.