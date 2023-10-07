МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сотрудники одной из самых крупных аптечных сетей США, Walgreens, выйдут на забастовку 9-11 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на одного из организаторов мероприятия. Южнокорейские железнодорожники начали всеобщую забастовку, пишет Yonhap

"Сотрудники некоторых аптек Walgreens, включая фармацевтов, лаборантов и вспомогательный персонал, планируют провести акцию протеста с 9 по 11 октября", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что некоторые сотрудники планируют выйти на забастовку только на один день, в то время как другие "собираются закрывать свои аптеки на все три дня". По информации телеканала, сотрудники более 500 аптек выразили заинтересованность в акции.

Телеканал сообщает, что забастовки вызваны тяжелыми условиями труда, "обременительными" ожиданиями относительно вакцинации и выписке препаратов, а также сокращением часов обучения новых лаборантов.

Отмечается, что на прошлой неделе ряд сотрудников аптек сети CVS в штате Миссури устроили забастовку.