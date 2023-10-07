2023-10-07T05:05:00+03:00
2023-10-07T05:06:23+03:00
2023-10-07T05:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231007/841914596.html
В США аптекари выходят на забастовку
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сотрудники одной из самых крупных аптечных сетей США, Walgreens, выйдут на забастовку 9-11 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на одного из организаторов мероприятия... ПРАЙМ, 07.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, аптеки, забастовка
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/54/832685460.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/54/832685460.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/54/832685459.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/54/832685459.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/54/832685447.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/54/832685447.jpg
https://1prime.ru/transport/20230914/841741996.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сотрудники одной из самых крупных аптечных сетей США, Walgreens, выйдут на забастовку 9-11 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на одного из организаторов мероприятия.
"Сотрудники некоторых аптек Walgreens, включая фармацевтов, лаборантов и вспомогательный персонал, планируют провести акцию протеста с 9 по 11 октября", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что некоторые сотрудники планируют выйти на забастовку только на один день, в то время как другие "собираются закрывать свои аптеки на все три дня". По информации телеканала, сотрудники более 500 аптек выразили заинтересованность в акции.
Телеканал сообщает, что забастовки вызваны тяжелыми условиями труда, "обременительными" ожиданиями относительно вакцинации и выписке препаратов, а также сокращением часов обучения новых лаборантов.
Отмечается, что на прошлой неделе ряд сотрудников аптек сети CVS в штате Миссури устроили забастовку.