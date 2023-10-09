МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид сказал, что западные страны лицемерят, когда речь идет о конфликтах на Украине и в Израиле. Лицемерие проявляется в проводимой Западом политике двойных стандартов. Азаров раскрыл, к чему привел Украину "путь в Евросоюз"

Как сообщает малайзийское издание New Straits Times, в понедельник вице-премьер в ходе своей речи сравнил ситуацию на Украине с эскалацией в Израиле. Вице-премьер подверг критике мировое сообщество за "лицемерное равнодушие" в отношении Палестины.

Захид заявил, что игнорирование Западом Палестины ставит под вопрос действенность международных правоохранительных органов.

В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля отметили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Более того, люди ХАМАС ворвались в приграничные районы Израиля после массированных ракетных ударов.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о запуске операции "Железные мечи" для борьбы с ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.

Сектор Газа является территорией на берегу Средиземного моря, которая, наряду с территорией Западного берега реки Иордан де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами