МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В Кремле с волнением отслеживают динамику конфликта между Израилем и Палестиной, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более того, по его словам, сложившаяся ситуация потенциально опасна дальнейшей эскалацией. Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Дмитрий Песков уточнил, что палестино-израильский конфликт в текущий момент занимает главное место в повестке дня. Более того, в Кремле предпринимаются все необходимые действия для лучшего понимания сложившейся.

В своих высказываниях Песков сослался на заявления бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о разжигании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине".

Как заявил Дмитрий Песков, Жириновский сделал огромное множество различных заявлений, содержащих точный анализ динамики развития определенных мировых событий и процессов в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь заключил, что несмотря ни на что, специальная военная операция продолжится до достижения всех поставленных целей.