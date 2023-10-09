2023-10-09T13:21:49+03:00
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2023
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Песков прокомментировал предсказание Жириновского об Украине и Израиле
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В Кремле с волнением отслеживают динамику конфликта между Израилем и Палестиной, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более того, по его словам, сложившаяся... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, израиль, палестина, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В Кремле с волнением отслеживают динамику конфликта между Израилем и Палестиной, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более того, по его словам, сложившаяся ситуация потенциально опасна дальнейшей эскалацией.
Дмитрий Песков уточнил, что палестино-израильский конфликт в текущий момент занимает главное место в повестке дня. Более того, в Кремле предпринимаются все необходимые действия для лучшего понимания сложившейся.
В своих высказываниях Песков сослался на заявления бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о разжигании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине".
Как заявил Дмитрий Песков, Жириновский сделал огромное множество различных заявлений, содержащих точный анализ динамики развития определенных мировых событий и процессов в ближайшем будущем.
Пресс-секретарь заключил, что несмотря ни на что, специальная военная операция продолжится до достижения всех поставленных целей.