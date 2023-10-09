ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник в ходе совещания с руководителями южных территорий страны сообщил, что своим военным ответом на вторжение ХАМАС Израиль перевернет ситуацию на Ближнем Востоке. Израиль нарастил импорт вооружений до максимума за 15 лет

"Израиль перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", — сказал Нетаньяху.

Также премьер заключил, что в текущий момент военная операция в самом разгаре. Стране еще предстоит столкнуться с трудными днями.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными притязаниями. Он многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Более того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее сообщалось, что, по информации издания i24 News, число погибших израильтян превысило 700 человек. Как подчеркивал Минздрав Палестины, израильские удары лишили жизни 490 человек, свыше 2,7 тысячи человек пострадали.

Россия в свою очередь призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.