ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Евросоюз не страшится многополярного мироустройства, но ему требуется тщательное регулирование, сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Боррель оценил уровень экономических отношений Китая и Евросоюза

"Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это", — сообщил Боррель в своей статье для издания South China Morning Post.

Однако, по мнению европейского политика, многополярность нужно контролировать и регулировать для ее нормального функционирования в современном мире. Многополярность, как отмечает Боррель, должна существовать исключительно в мирной ключе.

Тем не менее, Боррель отмечает, что с укреплением мировой многополярности будет ослабевать многосторонность.

12 октября Жозеп Боррель прибыл с рабочим визитом в Китай. Он планирует встретиться с некоторыми политическими деятелями КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также поучаствует в 12-м заседании стратегического диалога ЕС — Китай.

Визит Борреля в Пекин изначально был запланирован на апрель текущего года, но его перенесли на июль из-за болезни главы евродипломатии. Однако и в июле поездка не состоялась. По информации СМИ, на этот раз инициатором переноса переговоров была уже китайская сторона.