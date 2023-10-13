МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в Европе, заявил о рецессии, отметив при этом, что Россия не радуется этому и не зубоскалит, а констатирует факт. Путин назвал важный инструмент для роста торговли

"В целом по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей отмечается положительная динамика. За январь–июнь общий рост ВВП составил 2,2%. Я обращаю ваше внимание на то, что, скажем, в той же еврозоне – да, у них там, вроде, в этом году будет небольшой рост, 0,5%, но основные промышленно-развитые экономики Евросоюза ушли в минус: минус 0,1%, минус 0,2%, минус 0,3%. В некоторых прибалтийских странах – минус 3%", — сказал он на саммите лидеров стран СНГ.

"Рецессия, это рецессия. Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим – нет, но просто констатируем. У нас, в СНГ, плюс 2,2%. Увеличение промышленного производства ещё больше – 2,7%", — заявил президент.