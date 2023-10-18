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Китай намерен увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле
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Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на третьем форуме... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, экономика, мировая экономика, торговля, соглашения, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.
Форум проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", — заявил глава КНР.
"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.