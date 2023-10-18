МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на третьем международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Путин заявил, что "Один пояс, один путь" созвучен с идеями России о Евразии

"Банк развития Китая (China Development Bank) и Экспортно-импортный банк Китая (Export–Import Bank of China) каждый откроют окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней (47,8 миллиарда долларов), а в фонд "Шелкового пути" будет добавлено 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", — заявил китайский лидер.

Он также добавил, что в рамках форума высокого уровня "Один пояс, один путь" состоялся бизнес-форум, по итогам которого были достигнуты соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 миллиарда долларов.

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.