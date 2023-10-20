ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. Россельхознадзор отметил рост экспорта зерновой продукции из России в Китай

"У нас в этом году существенно вырос импорт из Китая. Понятно, что те ниши, которые освободились, во многом занимает китайская продукция, и это то, что нам надо, потому что юани, которые мы получаем от торговли в том числе с Китаем и третьими странами, мы как раз направляем на закупку необходимого импорта", — сказал Решетников.

Он указал, что это импорт не только потребительский, но и промежуточный.

"То есть то, что нужно нам для производства здесь товаров в рамках кооперации. Это и импорт инвестиционный, то, что нужно нам для продолжения наших инвестпроектов. Поэтому это хорошая цифра, в данном случае, рост импорта, но одновременно растёт и экспорт", — отметил министр.

В целом, сказал он, торговля остается сбалансированной.

"Сейчас есть определенный отрицательный баланс, именно в торговле, но это, в общем, нормальная ситуация, потому что нам этот импорт нужен", — отметил он.