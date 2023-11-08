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2023
https://1prime.ru/world/20231108/842197915.html
США ввели ограничения против компаний и физлиц якобы за поставки в Россию
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Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, экономика, мировая экономика, сша, россия, ограничения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в ордере.
Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E.
Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, обвиняются в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.