МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в ордере. Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E.

Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, обвиняются в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.