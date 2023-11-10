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2023-11-10T12:38:29+03:00
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2023
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Британский аналитик ракрыла трудное положение Банка Англии
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Так как экономика Великобритании стагнирует, Банк Англии оказался в трудном положении, считает Линдси Деймс, инвестиционный аналитик Quilter Investors. Валовой внутренний продукт... ПРАЙМ, 10.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Так как экономика Великобритании стагнирует, Банк Англии оказался в трудном положении, считает Линдси Деймс, инвестиционный аналитик Quilter Investors.
Валовой внутренний продукт в 3-м квартале продемонстрировал нулевой рост, так как слабость потребительских расходов и деловой активности сдерживает экономику.
Великобритания оказалась ближе многих других развитых экономик к "стагфляции" — сочетании стагнации экономики и высокой инфляции. И Банк Англии оказался в тяжелой ситуации, которая требует от него решать, когда начинать понижение ставок, так как высокие ставки оказывают давление на экономический рост, говорит Джеймс.