МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Так как экономика Великобритании стагнирует, Банк Англии оказался в трудном положении, считает Линдси Деймс, инвестиционный аналитик Quilter Investors. Британия будет давать лицензии на освоение месторождений газа и нефти

Валовой внутренний продукт в 3-м квартале продемонстрировал нулевой рост, так как слабость потребительских расходов и деловой активности сдерживает экономику.

Великобритания оказалась ближе многих других развитых экономик к "стагфляции" — сочетании стагнации экономики и высокой инфляции. И Банк Англии оказался в тяжелой ситуации, которая требует от него решать, когда начинать понижение ставок, так как высокие ставки оказывают давление на экономический рост, говорит Джеймс.