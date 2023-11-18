ПЕКИН, 18 ноя — ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. Главы делегаций на саммите АТЭС выступили за свободную торговую среду

"Опыт развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает нам, что открытость ведет к процветанию, а закрытость к упадку", — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он указал на необходимость "поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой стоит ВТО, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок".

"(Мы должны — ред.) противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере", — сказал китайский лидер.

Кроме того лидер Китай подчеркнул важность возвращения вопросов развития в центр междунарожной повестки, и этому должны способствовать страны АТЭС. Он добавил, что в сейчас мр сталкивается с серьзными вызовами.

"Мы должны всесторонне реализовывать повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, углублять сопряжение стратегий развития, совместно решать проблему дефицита глобального развития", — заявил китайский лидер.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.