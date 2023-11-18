МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. Запад мучается из-за того, что санкции против России не вредят ей так, как должны были, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России

"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, потому что страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее.

"Способны они на многое, циничные, я имею в виду западников, не гнушаются ничем. Поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность. То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт", — отметил Песков.

Он также вспомнил слова Владимира Путина о том, что Запад может прибегнуть к диверсиям из-за неэффективности антироссийских санкций.