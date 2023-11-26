МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Если Украина поддастся усталости от конфликта, она перестанет существовать, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. СМИ узнали сумму возможных потерь Украины и Польши из-за блокировки границы

"Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать", — заявил Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета, его слова приводятся на сайте МИД страны.

Кроме того, Габриэлюс призвал отметил, что признаки усталости от украинского конфликта становятся все более заметными на Западе. Тем не менее, министр призвал западные страны бороться с этим и продолжать оказывать Киеву необходимую помощь.

Западные СМИ не раз подчеркивали усталость мира от украинского конфликта. США и ЕС активно призывали Россию сесть за стол переговоров. В Кремле неоднократно выражали свою полную готовность к этому, однако власти Киева запретили переговорный процесс с российской стороной на законодательном уровне.