МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вся администрация новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея связана с США, поэтому его будут толкать к сближению с Вашингтоном и отдалению от БРИКС, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Может рухнуть. Пушков предрек проблемы новому президенту Аргентины

"К власти пришли те же люди, что были до президента Альберто Фернандеса и что связаны с США. Они и будут управлять Милеем, и, что бы он ни говорил, он является заложником своего окружения. Его будут толкать к сближению с Вашингтоном и сотрудничеству с ним", — сказал Лидовской.

Как заявляет эксперт, президентскую кампанию Милея финансировал аргентинский олигарх, бывший министр экономики при президенте Маурисио Макри Луис Капуто, а министром безопасности в новой аргентинской администрации будет Патрисия Буллрич — бывший министр безопасности при Макри. По словам Лидовского, все люди, которые занимают посты — это либо бывшие министры при Макри, либо имеют финансирование со стороны США.

Ранее крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, выиграл выборы на пост главы государства, набрав 86,59 процента голосов.