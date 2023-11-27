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Эксперт раскрыл цели администрации нового президента Аргентины
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Вся администрация новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея связана с США, поэтому его будут толкать к сближению с Вашингтоном и отдалению от БРИКС, считает гендиректор... ПРАЙМ, 27.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вся администрация новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея связана с США, поэтому его будут толкать к сближению с Вашингтоном и отдалению от БРИКС, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.
"К власти пришли те же люди, что были до президента Альберто Фернандеса и что связаны с США. Они и будут управлять Милеем, и, что бы он ни говорил, он является заложником своего окружения. Его будут толкать к сближению с Вашингтоном и сотрудничеству с ним", — сказал Лидовской.
Как заявляет эксперт, президентскую кампанию Милея финансировал аргентинский олигарх, бывший министр экономики при президенте Маурисио Макри Луис Капуто, а министром безопасности в новой аргентинской администрации будет Патрисия Буллрич — бывший министр безопасности при Макри. По словам Лидовского, все люди, которые занимают посты — это либо бывшие министры при Макри, либо имеют финансирование со стороны США.
Ранее крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, выиграл выборы на пост главы государства, набрав 86,59 процента голосов.