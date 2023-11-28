МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. 12-ый пакет санкций Евросоюза позволит изымать у россиян недвижимость в Финляндии, среди которой крупнейшая крытая арена финской столицы Helsinki Hall, сообщило агентство STT со ссылкой на источники. Постпреды ЕС согласуют 12-й пакет санкций против России

"Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными владельцами арены являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Кроме того, вышеуказанная арена в Хельсинки принадлежит гражданам России с 2013 года.

В апреле 2022 года судебные приставы "заморозили" право владения на объект из-за того, что его владельцы были в санкционных списках ЕС. Как сообщали в мэрии Хельсинки, так как арена не использовалась и является одновременно единственной крупной городской концертной площадкой, культурная жизнь беднеет. Международные исполнители или переносят выступления там, или же полностью отказываются от выступлений в Финляндии.