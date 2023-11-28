МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Этот год показал голос мирового большинства, позиция России ему созвучна, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Западу не нужен мир на Украине, заявила Захарова

Дипломат отметила в интервью телеканалу RT, что 2023 год четко обозначил голос мирового сообщества. Он созвучен голосу России, подчеркнула она.

Захарова добавила, что именно в текущем году, в ходе множества саммитов, стало понятно, что Россия не принимает диктата и деления мира на "исключительных и всех остальных", на "джунгли" и "сады".

"Мы все равные. Наши предки неоднократно боролись за равноправие и свободу. Они боролись с жутким рабовладельческим гнетом на африканском континенте, они боролись с колониализмом в различных странах Азии, они боролись за независимость в Латинской Америке… с фашизмом и нацизмом как очередной формы сегрегации", — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Также Захарова добавила, что именно Россия и Китай являются проводниками голоса мирового сообщества в Совете Безопасности ООН, так как другие постоянные члены — Франция и Великобритания — входят в НАТО и в большинстве занимают идентичную США позицию. 

"Наши страны, и Россия, и Китай, они в Совете Безопасности (ООН) действительно являются проводниками голоса мирового большинства, если мы говорим о постоянных членах", — рассказала она.

Ранее Захарова подчеркнула, что именно Запад запретил Киеву сесть за стол переговоров с Москвой весной прошлого года. По ее словам, западным странам не интересен мирный путь разрешения конфликта.