МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Этот год показал голос мирового большинства, позиция России ему созвучна, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Западу не нужен мир на Украине, заявила Захарова

Дипломат отметила в интервью телеканалу RT, что 2023 год четко обозначил голос мирового сообщества. Он созвучен голосу России, подчеркнула она.

Захарова добавила, что именно в текущем году, в ходе множества саммитов, стало понятно, что Россия не принимает диктата и деления мира на "исключительных и всех остальных", на "джунгли" и "сады".

"Мы все равные. Наши предки неоднократно боролись за равноправие и свободу. Они боролись с жутким рабовладельческим гнетом на африканском континенте, они боролись с колониализмом в различных странах Азии, они боролись за независимость в Латинской Америке… с фашизмом и нацизмом как очередной формы сегрегации", — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Также Захарова добавила, что именно Россия и Китай являются проводниками голоса мирового сообщества в Совете Безопасности ООН, так как другие постоянные члены — Франция и Великобритания — входят в НАТО и в большинстве занимают идентичную США позицию.

"Наши страны, и Россия, и Китай, они в Совете Безопасности (ООН) действительно являются проводниками голоса мирового большинства, если мы говорим о постоянных членах", — рассказала она.

Ранее Захарова подчеркнула, что именно Запад запретил Киеву сесть за стол переговоров с Москвой весной прошлого года. По ее словам, западным странам не интересен мирный путь разрешения конфликта.