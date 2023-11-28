МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ЮАР за январь-октябрь вырос почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года — до 530 миллионов долларов, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Президент ЮАР заявил о росте торговли со странами БРИКС

"Наш товарооборот (РФ и ЮАР — прим. ред.) стабильно развивается и за 10 месяцев этого года увеличился почти на 30%, превысив 530 миллионов долларов, при этом российский экспорт в ЮАР вырос почти в два раза. Основа наших поставок в ЮАР — пшеница", — сказал Левин на пленарном заседании в рамках старта бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в ЮАР.

Он подчеркнул, что Россия как ведущий экспортер пшеницы на мировом рынке заинтересована в расширении поставок и на рынок ЮАР. Замминистра также заявил о заинтересованности российских компаний в поставках мясной продукции и наличии значительного экспортного потенциала: он может быть реализован с открытием доступа на рынок ЮАР, и Россия рассчитывает "на содействие южноафриканской стороны в решении этого вопроса в ближайшее время".

Поставки в Россию южноафриканских продовольственных товаров составляют 72% товарооборота между двумя странами, продолжил Левин. По его словам, российский импорт агропромышленной продукции из ЮАР в этом году увеличился еще на 15%, в основном за счет поставок цитрусовых, груш, яблок, а также вина. В России оценили объемы поставок мяса птицы в Африку

Бизнес-миссия была организована Минсельхозом РФ совместно с федеральным центром "Агроэкспорт". Согласно материалам "Агроэкспорта", в 2022 году ЮАР в общей сложности импортировала продукции АПК на 7,5 миллиарда долларов, а крупнейшей категорией стала пшеница. Кроме того, указывают эксперты, республика в 2022 году втрое увеличила импорт подсолнечного масла — до 280 миллионов долларов.

"Наиболее популярным видом мяса в стране считается курица, при этом внутреннее производство мяса птицы покрывает лишь 85% потребления. Сектор розничной торговли в ЮАР считается одним из наиболее развитых на африканском континенте", — отмечает также "Агроэкспорт".