МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, соответствующая информация опубликована во вторник на сайте Верховной рады. Польские перевозчики назвали условие снятия блокады границы с Украиной

На сайте украинского парламента в карточке "проекта закона о государственном бюджете Украины на 2024 год" говорится, что законопроект возвращен с подписью Зеленского. Так, согласно данным законопроекта, бюджет Украины утвержден с доходами в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), расходами — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов). При этом дефицит госбюджета составляет 1,57 триллиона гривен (43,2 миллиарда долларов).

Внешние заимствования снизили на 103,5 миллиарда гривен за счет увеличения внутренних заимствований с 42,9 миллиарда долларов до 41 миллиарда долларов. Ожидается, что на безопасность и оборону Украины направят более 21% ВВП.

При этом ожидается, что ВВП вырастет на 4,6%, годовая инфляция будет около 9,7% при среднем курсе доллара на уровне 40,7 гривен за доллар.