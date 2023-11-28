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Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины с дефицитом
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, соответствующая информация... ПРАЙМ, 28.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, дефицит, государственный бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, соответствующая информация опубликована во вторник на сайте Верховной рады.
На сайте украинского парламента в карточке "проекта закона о государственном бюджете Украины на 2024 год" говорится, что законопроект возвращен с подписью Зеленского. Так, согласно данным законопроекта, бюджет Украины утвержден с доходами в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), расходами — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов). При этом дефицит госбюджета составляет 1,57 триллиона гривен (43,2 миллиарда долларов).
Внешние заимствования снизили на 103,5 миллиарда гривен за счет увеличения внутренних заимствований с 42,9 миллиарда долларов до 41 миллиарда долларов. Ожидается, что на безопасность и оборону Украины направят более 21% ВВП.
При этом ожидается, что ВВП вырастет на 4,6%, годовая инфляция будет около 9,7% при среднем курсе доллара на уровне 40,7 гривен за доллар.