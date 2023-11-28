МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия выглядит стабильнее, чем раньше, считает немецкая газета Zeit. Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин

Выступление российского лидера Владимира Путина на саммите G20 произвело впечатление на журналиста газеты.

"Самоуверенность, с которой недавно выступал российский глава государства, сложно не заметить", — отмечает он.

По оценкам эксперта Яниса Клюге из берлинского общества "Наука и политика", объем российской экономики вырос по сравнению с показателями до начала операции на Украине, на что не в последнюю очередь повлиял рост цен на нефть. Также отмечаются успехи на фронте: логистика и снабжение военных было заметно улучшено.

Журналист обращает внимание на то, что прогнозы президента США Джо Байдена касательно того, что из-за санкций экономика России сократится вдвое, не оправдались.

"Многие эксперты и политики, поддерживающие Украину, недооценили российскую адаптивность, устойчивость", — подводит итог журналист.

По его мнению, уверенность российской власти основывается в том числе на этой недооценке, более того, разница между словами и действиями Запада позволяет РФ казаться даже сильнее, чем она есть.