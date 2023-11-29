МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Расположенный в Карловых Варах отель "Ульрика", который, по сообщениям СМИ, находится в собственности компания "Связьинвестнефтехим" и известен как место отдыха госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, может быть заблокирован со стороны Финансово-аналитического управления Чехии, сообщил чешский гостелеканал Česká televize (ČT). Эксперты назвали Банк России "разрушителем санкций"

Сообщается, что в случае заморозки, отель будет недоступен для продажи или передачи. Более того, будут заморожены банковские счета для арендной платы за недвижимость, что может серьезно повлиять на деятельность "Ульрики".

В материале говорится, что текущая ситуация ставит под вопрос планы Чехии и дальше закупать российскую нефть до 2025 года вопреки санкциям.

Гостелеканал подчеркнул, что ситуация с отелем "Ульрика" и поставками российской нефти в страну демонстрирует напряжение в отношениях между Россией и Чехией.