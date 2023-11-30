ЖЕНЕВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Миллиардеры в первом поколении больше всего боятся рецессии в США и геополитической напряженности, их наследников больше беспокоит инфляционное давление и цены на сырьевые товары, говорится в опубликованном отчёте на сайте швейцарского банка UBS "Амбиции миллиардеров на 2023 год". Российские миллиардеры стали богаче на 24 миллиарда долларов с начала года

"У наследников также есть свои взгляды на риски для бизнеса и на то, как они должны позиционировать себя в будущем. Например, 66% миллиардеров в первом поколении считают потенциальную рецессию в США своей главной заботой, за которой следует геополитическая напряженность (62%). Напротив, наследники обеспокоены инфляционным давлением (57%), а также доступностью и ценами на сырье (52%)", — сказано в документе.

Однако по данным UBS, миллиардеры и их наследники согласны с возможностями и рисками, связанными с генеративным искусственным интеллектом, при этом 65% считают, что ИИ предлагает одну из величайших бизнес-возможностей для их компаний в течение следующих 12 месяцев.

"Что касается инвестиций, то 43% миллиардеров в первом поколении намерены увеличить свои вложения в частные долговые обязательства в течение следующих 12 месяцев, а 38% планируют увеличить объем вложений в облигации развитых стран. Наследники отдают предпочтение частным инвестициям: 59% хотят привлечь прямые инвестиции в акционерный капитал, а 55% хотят больше инвестировать в фонды прямых инвестиций", — отмечается в отчёте.

Этот опрос был проведен среди клиентов-миллиардеров швейцарского банка UBS, который управляет активами на сумму 5,5 триллиона долларов по всему миру с момента поглощения Credit Suisse.