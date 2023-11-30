МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Корабль с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы из России прибыл в четверг в столицу Сомали Могадишо, передает национальное информационное агентство SONNA. Таможенная подкомиссия поддержала запрет на вывоз твердой пшеницы

"Сомали получила столь необходимую партию помощи в 25 тысяч тонн (пшеницы) из России для решения проблемы (последствий) наводнения в стране. Груз с помощью, прибывший в Могадишо в четверг, был передан Сомалийскому агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий (SoDMA)", — пишет агентство.

Отмечается, что на церемонии прибытия корабля приветствовали различные официальные лица, в том числе министр внутренних дел Сомали Ахмед Фики, а груз официально передал посол России в Сомали и Джибути Михаил Голованов. Правительство Сомали приветствовало российскую помощь и выразило благодарность за поддержку страны.

Ожидается, что этот груз станет первым траншем обещанной Африке помощи, при этом в Сомали также надеются на дополнительную поддержку от России в виде гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнений.

Ранее агентство с ссылкой на комиссара SoDMA Мохамуда Моалима Абдуллу сообщало, что жертвами продолжающихся наводнений в Сомали стали почти 100 человек, в общей сложности бедствия затронули более двух миллионов жителей страны.

О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждый для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщил в министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.