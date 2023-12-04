МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украина может не получить обещанных ЕС 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Нужно идти ва-банк". На Западе предложили рецепт спасения Украины

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

"Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря", — рассказали газете неназванные чиновники, участвовавшие в обсуждениях.

Как отметил высокопоставленный чиновник, усилия ЕС по достижению компромисса по помощи Украине затрудняются победой крайне правой партии на выборах в Нидерландах и недавним решением суда Германии об ограничении бюджета правительства. Отмечается, что окончательное решение по помощи будет принято до саммита в Брюсселе.

"Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", — добавил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.

Согласно газете, обещанные 50 миллиардов евро для Украины будут включать гранты, инвестиции в "стратегические технологии", а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.

Избирательный совет Нидерландов ранее обнародовал окончательные результаты выборов, по которым "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, одержала победу на парламентских выборах в стране.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, у коллективного Запада растет усталость от конфликта на Украине и нежелание давать ей деньги, вооружения и боеприпасы.