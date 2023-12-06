2023-12-06T15:38:09+03:00
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2023-12-06T15:38:09+03:00
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Иран задержал два танкера с контрабандным топливом
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Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в среду задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом, об этом сообщило... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в среду задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.
Офицеры ВМС КСИР захватили у берегов острова Абу-Муса два корабля, перевозивших контрабандное топливо объемом около 4,5 миллионов литров, суда переданы властям республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на танкерах, помимо контрабандного топлива, находилось 24 члена экипажа, которые являлись иностранными гражданами.