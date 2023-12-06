МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в среду задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.

Офицеры ВМС КСИР захватили у берегов острова Абу-Муса два корабля, перевозивших контрабандное топливо объемом около 4,5 миллионов литров, суда переданы властям республики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на танкерах, помимо контрабандного топлива, находилось 24 члена экипажа, которые являлись иностранными гражданами.