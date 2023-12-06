МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") и египетская компания-производитель электроники будут сотрудничать в сфере организации лицензионного производства российских гражданских комплексов противодействия БПЛА "Защита", сообщили в среду в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" впервые включили в список 100 крупнейших производителей оружия

"НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" и египетская компания-производитель электроники будут сотрудничать в сфере организации лицензионного производства гражданских комплексов противодействия БПЛА "Защита". Это мобильное оборудование приводится в действие за считанные минуты и обеспечивает защиту от дронов в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. Договор о сотрудничестве стороны подписали на полях Международной оборонной выставки Egypt Defense Expo в Каире", — сказали в корпорации.

В рамках подписанного соглашения стороны организуют взаимодействие, цель которого — увеличение объемов производства и продвижение средств борьбы с БПЛА разработки НИИ "Вектор" в Африке.

"Это соглашение открывает нам возможность к освоению новых рынков и продвижению российской продукции в области защиты от дронов на африканский континент", — отметил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых.

По его словам, для НИИ "Вектор" сотрудничество с египетской компанией — это большой шаг на пути к перспективному африканскому рынку.

Комплекс "Защита" объединяет несколько устройств: пассивную радиолокационную станцию, аппаратуру радиомониторинга и комплекс подавления линейки "Серп-ВС".