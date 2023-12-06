ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Импорт товаров из России в США вырос в октябре на 22 миллиона долларов, экспорт из США сократился на 3,6 миллиона, свидетельствуют данные бюро статистики США. США переведут Киев на "голодный паек", заявил эксперт

Согласно опубликованным значениям, в сентябре импорт из России оценивался в 252,3 миллиона долларов, в октябре этот показатель вырос до 274,4 миллиона; экспорт из США в сентябре составлял 38,4 миллиона, в октябре — 34,8 миллиона долларов.

При этом в сентябре по сравнению с августом, наоборот, рост демонстрировал экспорт, а импорт снижался.