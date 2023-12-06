2023-12-06T17:04:06+03:00
2023-12-06T17:04:06+03:00
2023-12-06T17:04:06+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231206/842480457.html
Россия в октябре нарастила импорт товаров в США
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Импорт товаров из России в США вырос в октябре на 22 миллиона долларов, экспорт из США сократился на 3,6 миллиона, свидетельствуют данные бюро статистики США. Согласно... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, россия, импорт товаров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Импорт товаров из России в США вырос в октябре на 22 миллиона долларов, экспорт из США сократился на 3,6 миллиона, свидетельствуют данные бюро статистики США.
Согласно опубликованным значениям, в сентябре импорт из России оценивался в 252,3 миллиона долларов, в октябре этот показатель вырос до 274,4 миллиона; экспорт из США в сентябре составлял 38,4 миллиона, в октябре — 34,8 миллиона долларов.
При этом в сентябре по сравнению с августом, наоборот, рост демонстрировал экспорт, а импорт снижался.