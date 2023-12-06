ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте без американской помощи, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Минфин США призвал G7 к жесткому контролю за торговлей российской нефтью

"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", — сообщил он журналистам, комментируя возможное отсутствие решения со стороны конгресса США о предоставлении дополнительной помощи Киеву.

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.

Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.

По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.

Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.