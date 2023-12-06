МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года, говорится в заявлении саммита группы. В МИД ответили на попытки ЕК ввести запрет на продажу российских алмазов

Помимо этого, в G7 сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях.