МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировая система экономических отношений переживает этап кардинальных изменений, которые связаны со сменой прежней модели глобализации на многополярную, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией

"Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", — сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что западным странам не по душе переход к многополярному миру, они пытаются сдержать его нелегитимными методами и ограничениями.