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Путин отметил трансформацию мировых экономических отношений
Мировая экономика
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Мировая система экономических отношений переживает этап кардинальных изменений, которые связаны со сменой прежней модели глобализации на многополярную, заявил президент России... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, владимир путин, экономические отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировая система экономических отношений переживает этап кардинальных изменений, которые связаны со сменой прежней модели глобализации на многополярную, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", — сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что западным странам не по душе переход к многополярному миру, они пытаются сдержать его нелегитимными методами и ограничениями.