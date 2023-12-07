2023-12-07T15:53:38+03:00
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Путин раскрыл детали переговоров с президентом Ирана Раиси
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Президент России Владимир Путин президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят развитие транспортного коридора Север-Юг. "Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим... ПРАЙМ, 07.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят развитие транспортного коридора Север-Юг.
"Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву — президент Ирана господин Раиси. Мы с ним будем обсуждать вот этот коридор Север-Юг в том числе", — сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Ранее поступила информация, что Путин 7 декабря встретится в Москве с Раиси для обсуждения, в частности, реализации перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также поговорят о международных и региональных вопросах.