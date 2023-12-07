МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят развитие транспортного коридора Север-Юг. Президент Ирана Раиси направился с рабочим визитом в Москву

"Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву — президент Ирана господин Раиси. Мы с ним будем обсуждать вот этот коридор Север-Юг в том числе", — сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Ранее поступила информация, что Путин 7 декабря встретится в Москве с Раиси для обсуждения, в частности, реализации перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также поговорят о международных и региональных вопросах.