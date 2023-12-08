МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 2,9% с прогнозируемых в сентябре 2,5%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook (GEO). Евростат оценил ВВП еврозоны в третьем квартале

"Мировой рост сохранил хорошие темпы в 2023 году благодаря нормализации потребления в Китае и ускорению роста в США, которые перевесили резкое замедление в Европе, вызванное прошлогодним энергетическим шоком в регионе…. Fitch улучшило свой прогноз мирового роста в 2023 году до 2,9% с 2,5% в сентябрьском GEO", — говорится в докладе.

Прогноз роста экономики США был улучшен на 0,4 процентного пункта по сравнению с оценкой сентября, до 2,4%, Китая — на 0,5 процентного пункта, до 5,3%. Оценка роста ВВП развивающихся рынков без учета Китая была улучшена на 0,2 процентного пункта, до 3,6%. Fitch в то же время понизил ожидания по росту ВВП стран еврозоны на текущий год — до 0,5% с 0,6%.

На 2024 год Fitch прогнозирует резкое замедление мирового экономического роста до 2,1%, что на 0,2 процентного пункта выше предыдущей оценки. Прогноз роста ВВП США на следующий год повышен на 0,9 процентного пункта, до 1,2%, для еврозоны — понижен на 0,4 процентного пункта, до 0,7%, для Китая — сохранен на уровне 4,6%.

Fitch ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку в январе 2024 года, затем будет сохранять ставку до июля, после чего понизит к концу следующего года на 100 базисных пунктов, до 4,75% в верхней границе. На данный момент базовая ставка ФРС составляет 5,25-5,5%. Европейский центральный банк (ЕЦБ), согласно прогнозу, начнет смягчение в апреле, понизив ставку на 75 базисных пунктов к концу следующего года, до 3,75%, а Банк Японии в 2024 году повысит ставку впервые с 2007 года, считают аналитики Fitch.