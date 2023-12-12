МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов и осознает риски таких инициатив, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей. МВФ одобрил выделение нового транша финансирования Украине

"Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы", — сказал он на брифинге.

Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей сказал, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.