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В МВФ заявили о сохранении нейтралитета в отношении замороженных активов РФ
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Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов и осознает риски таких инициатив, заявил глава миссии... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, сша, мвф, россия, замороженные активы, нейтралитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов и осознает риски таких инициатив, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
"Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы", — сказал он на брифинге.
Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей сказал, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.