МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Скандинавская авиакомпания SAS убрала из меню Nesquik на фоне внесения Украиной компании Nestlé в перечень спонсоров войны, сообщил норвежский телеканал TV2. NYT: США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год

Отмечается, что ранее по той же причине авиаперевозчик убрал из меню продукцию Mondelez и PepsiC.

Ранее генеральный директор Nestlé Марк Шнайдер, комментируя внесения компании в список "спонсоров войны" и призывы уйти из России, заявил доступ к продуктам является основным правом человека и ключевой ценностью компании. Тем не менее, компания все же ограничила свою деятельность на территории страны.

В список "спонсоров войны", который ведется Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), попадают компании, которые продолжают свою деятельность в России.

Сообщается, что всего "спонсорами войны" Украина признала 45 компаний из 17 стран: 12 из Китая, семь из США, по четыре из Германии и Франции, три из Италии, по две из Греции, Швейцарии и Бельгии и по одной из Великобритании, Дании, Эстонии, Грузии, Австрии, Индии, Турции, ОАЭ и с Бермудских островов. Среди наиболее известных из оказавшихся в списке НАПК компаний — французские Leroy Merlen и Bonduelle, американские Procter & Gamble и Mars, немецкие Knauf и Metro, китайские Xiaomi и Geely и другие.