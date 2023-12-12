2023-12-12T10:26:09+03:00
2023-12-12T10:26:09+03:00
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Экипаж атакованного в Красном море танкера не пострадал, пишут СМИ
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Экипаж химического танкера Strinda не пострадал, судно движется в безопасный порт, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директор компании Mowinckel Chemical... ПРАЙМ, 12.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, красное море, химический танкер, хуситы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Экипаж химического танкера Strinda не пострадал, судно движется в безопасный порт, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директор компании Mowinckel Chemical Tankers.
"Экипаж танкера Strinda из 22 человек из Индии не пострадал", — заявил агентству Белснес, уточнив, что танкер направляется в безопасный порт.
Ранее поступила информация, что коммерческий норвежский химический танкер Strinda подвергся ракетному удару в Красном море, в результате чего произошло возгорание на борту.
До произошедшего инцидента в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказали, что было получено сообщение об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту. В ведомстве уточнили, что экипаж в безопасности. Позднее в ведомстве указали, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему кораблю изменить курс на йеменский порт.