МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Экипаж химического танкера Strinda не пострадал, судно движется в безопасный порт, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директор компании Mowinckel Chemical Tankers. Химический танкер загорелся Красном море после попадания ракеты

"Экипаж танкера Strinda из 22 человек из Индии не пострадал", — заявил агентству Белснес, уточнив, что танкер направляется в безопасный порт.

Ранее поступила информация, что коммерческий норвежский химический танкер Strinda подвергся ракетному удару в Красном море, в результате чего произошло возгорание на борту.

До произошедшего инцидента в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказали, что было получено сообщение об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту. В ведомстве уточнили, что экипаж в безопасности. Позднее в ведомстве указали, что некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему кораблю изменить курс на йеменский порт.