2023-12-12T11:21:00+03:00
2023-12-12T11:43:38+03:00
2023-12-12T11:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231212/842537173.html
Рябков прокомментировал слова Трампа о разрешении украинского конфликта
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Обещания бывшего президента США Дональда Трампа о разрешении украинского конфликта за один день является не более чем фигурой речи, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, украина, дональд трамп, сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/images/83740/89/837408971.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83740/89/837408971.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83740/89/837408970.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83740/89/837408970.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83740/89/837408958.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83740/89/837408958.jpg
https://1prime.ru/global/20231120/842310068.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Обещания бывшего президента США Дональда Трампа о разрешении украинского конфликта за один день является не более чем фигурой речи, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Полагаю, что это все же фигура речи больше, нежели свидетельство наличия у него некоего плана — эффективного и работоспособного. Магических решений не может быть, волшебные палочки здесь неприменимы", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" в ответ на просьбу прокомментировать заявления Трампа.
Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что в случае своего переизбрания он сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.