МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Обещания бывшего президента США Дональда Трампа о разрешении украинского конфликта за один день является не более чем фигурой речи, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. На Украине прокомментировали слова Трампа о восстановлении мира

"Полагаю, что это все же фигура речи больше, нежели свидетельство наличия у него некоего плана — эффективного и работоспособного. Магических решений не может быть, волшебные палочки здесь неприменимы", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" в ответ на просьбу прокомментировать заявления Трампа.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что в случае своего переизбрания он сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.