МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Зарубежные инвесторы не успевают наращивать свои вложения в госдолг США соизмеримо его росту: если к началу мирового кризиса 2008-2009 годов доля иностранцев на рынке казначейских ценных бумаг Штатов достигала почти 40%, то к этому году она опустилась ниже 20%, говорится в декабрьском докладе "Росконгресса", который есть у РИА Новости. Госдолг России вырос до 17 процентов ВВП

"Иностранные инвесторы не успевают наращивать свои позиции настолько же быстро, насколько растет американская долговая нагрузка. Если к началу мирового финансового кризиса 2008-2009 годов их доля на рынке казначейских ценных бумаг достигала почти 40%, то к этому году она уменьшилась вдвое, опустившись ниже 20%", — сказано в докладе "Вопрос на триллион. Даст ли трещину схема обслуживания долга США?".

Суммарный госдолг США в конце октября обновил исторический максимум, составив 33,7 триллиона долларов. Такая цифра, как утверждают аналитики, возникает на фоне хронического дефицита бюджета. "Минфин США старается поддерживать на своих депозитах объем средств в районе 730-750 миллиардов долларов, чтобы не допускать перебоев в финансировании государственных расходов. Добиться этого в условиях постоянного дефицита бюджета можно только наращивая объем заимствований", — поясняют авторы доклада.

Самый большой иностранный кредитор американского Минфина сейчас, обращают внимание в "Росконгрессе", — это японские инвесторы, однако они в последнее время теряют интерес к новым размещениям. Происходит это по нескольким причинам.

Во-первых, в конце июля 2023 года Банк Японии объявил, что отказывается от жесткого контроля над кривой доходности японских гособлигаций и позволит им расти. Это повышает их привлекательность. Во-вторых, в этом году курс иены к доллару обновлял антирекорды, опускаясь ниже отметки 150 иен за доллар.

Девальвация иены привела к двум эффектам: Минфин Японии начал активно продавать американские казначейские бумаги, чтобы увеличить предложение долларов на валютном рынке и поддержать свою валюту, а нестабильность обменного курса привела к тому, что стоимость контрактов, которые бы защищали от перепадов валютных котировок, стала больше, чем могли бы принести американские гособлигации даже при текущем повышенном уровне ставок, указывается в докладе.