МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Девальвация аргентинского песо может пойти по "жесткому" сценарию: страна сильно зависит от импорта, поэтому инфляция только разгонится, а внутреннее потребление может быть подавлено, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперт рассказал, к чему приведет девальвация песо в Аргентине

Аргентина накануне объявила, что девальвирует песо более чем на 50% для того, чтобы справиться с экономическим кризисом. Сейчас за один доллар можно получить 366 песо.

"Девальвация нацвалюты может помочь, если есть промышленная база, и товары станут конкурентоспособными. Но у Аргентины высокая зависимость от импорта, а значит, девальвация лишь ускорит рост цен и инфляцию", — прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Соглашаются с этим и аналитики Anderida Financial Group, отмечая, что с учетом текущей промышленной базы в Аргентине девальвация будет достаточно "жесткой" для экономики.

"Одна из самых больших опасностей заключается в том, что девальвация оказывает негативное влияние на внутреннюю экономику и внутреннее потребление. Это приводит к росту ставок, в ряде случаев может приводить к дефолтам. Все это снижает инвестиционную привлекательность страны и ее предприятий для иностранных партнеров", — добавили они.

В то же время, по мнению аналитиков, власти Аргентины как раз рассчитывают, что девальвация приведет к росту выручки от экспортных валютных операций и из-за дороговизны импорта будет способствовать развитию внутреннего производства.

Аргентина последние несколько лет сталкивается с экономическим кризисом: инфляция в октябре разогналась почти до 143%. Торговый баланс страны уже восемь месяцев показывает дефицит, который в октябре расширился до 454 миллионов долларов.