МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Антироссийские санкции США затронули отечественных бизнесменов и крупные фирмы, а также некоторые зарубежные компании, что поставило под вопрос дальнейшее сотрудничество иностранных партнеров с Россией, пишет издание "КоммерсантЪ". США и Канада расширили антироссийские санкции

Как уточняется, самыми громкими новыми именами из числа российских бизнесменов в последнем обновлении санкционного списка США стали Владислав Свиблов, Иван Таврин и Зарах Илиев.

Сообщается, что опасение вызывают рестрикции против золотодобывающего сектора, которые могут повлиять на мировой рынок цинка.

"Санкции против золотодобывающих компаний введены спустя полтора года после введения странами G7 эмбарго на покупку золота, произведенного в России, что может косвенно свидетельствовать о безуспешности прошлых мер в отношении этого сектора",- отмечает партнер АБ ЕМПП Мерген Дораев.

Хотя, по словам эксперта, эмбарго на российское золото не показало эффективности, а отечественные компании нашли другие способы осуществления поставок, санкции могут воспрепятствовать совершению сделок в золотодобывающем секторе.

Согласно материалу, Штаты продолжили включать в санкционный список российских автопроизводителей, последним из которых стал "Моторинвест". Влияние этой меры на сам бизнес пока не комментируется, так как автоконцерны уже переориентировались на китайских партнеров.

Кроме того, Вашингтон не оставляет попыток затормозить российское производство сжиженного природного газа (СПГ). Так, в перечень антироссийских санкций попали две экс-структуры немецкой Linde, которая производит теплообменники для производства СПГ.

Старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов в свою очередь подчеркнул, что вопреки санкциям, отечественным компаниям удается находить альтернативы поставкам через партнеров из третьи стран. По его словам, в основном речь идет о Турции, Китая и ОАЭ.