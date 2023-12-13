БЕРЛИН, 13 дек — ПРАЙМ. США пытаются заставить Швейцарию ввести санкции против России посредством шантажа банков UBS и Credit Suisse, хотя Вашингтон понимает, что эти рестрикции неэффективны, сказал в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. 

Американский флаг, Вашингтон, США

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"В Вашингтоне понимают, что антироссийские санкции не работают. Однако администрация Байдена не готова признать этот очевидный факт и продолжает действовать по инерции, пытаясь максимально "закрутить гайки" в лагере западных стран. Это касается и Швейцарии, чья роль в качестве одного из мировых финансовых центров хорошо известна. В ход идёт всё: от публичного давления со стороны американских дипломатов, включая посла в Берне, до закулисного шантажа, как в случае упомянутых вами двух банков", — заявил он.

В марте текущего года отмечалось, что минюст США проверял взаимодействие швейцарских банков Credit Suisse и UBS с включенными в санкционные списки россиянами.

Швейцария, несмотря на исторический статус нейтралитета, с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем антироссийским рестрикциям. Сообщалось, что Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов.