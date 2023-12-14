ВЕНА, 14 дек — ПРАЙМ. Евросоюз не получит никаких преимуществ от вступления Украины в ЕС, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски. В Австрии потребовали четкого "нет" вступлению Украины в ЕС

"ЕС столкнется с целым рядом огромных дополнительных проблем. Почему граждане Европы должны с этим мириться, просто непонятно", — приводятся в релизе партии АПС слова евродепутата.

Политик призвал канцлера от АНП Карла Нехаммера не поддерживать открытые переговоры о присоединении Украины к ЕС. Депутат сослался на результаты опроса, опубликованные на этой неделе Европейским советом по международным отношениям, согласно которому 52% австрийцев выступают против украинского членства в ЕС, и только 28% — за.

"Нет логической причины, по которой ЕС должен принять Украину. Проблемы и последствия для существующих стран-членов будут огромными. Украина должна будет постоянно субсидироваться в огромных масштабах за счет нетто-вкладчиков, таких как Австрия, и получать значительную долю бюджета ЕС", отметил евродепутат.

Кроме того, по словам Вилимского, начало переговоров о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, "было бы исторически беспрецедентным", и привело бы к вовлечению стран Евросоюза в военные действия.